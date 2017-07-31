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Milas’ta 58 sığınmacı yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesinde güvenlik güçlerine yapılan ihbar üzerine durdurulan iki ayrı araçta 58 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı. Olayla ilgili olarak araçların sürücüleri gözaltına alındı.

Milasta 58 sığınmacı yakalandı

31 Temmuz 2017 12:10

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 34 plakalı 3 minibüs ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı yapılması üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı. İzmir - Milas karayolu üzerinde oluşturulan güvenlik noktasında şüpheli iki araç durduruldu. İçerisinde yabancı uyruklu kişilerin olduğu tespit edilmesinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği Ekiplerine haber verildi.

KOM Ekiplerinin araçlarda yaptığı aramada Suriye uyruklu 24 erkek, 13 kadın ve yaşları 1 ile 10 arasında değişen 21 çocuk tespit edildi. Türk olduğu belirlenen araç sürücüleri H.K ve E.B gözaltına alındı. Sürücüler emniyetteki ifadelerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan Milas Adliyesi’ne sevk edilecek. 

Çağrı Purma


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