Milas’ta 58 sığınmacı yakalandı

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 34 plakalı 3 minibüs ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı yapılması üzerine güvenlik güçleri çalışma başlattı. İzmir - Milas karayolu üzerinde oluşturulan güvenlik noktasında şüpheli iki araç durduruldu. İçerisinde yabancı uyruklu kişilerin olduğu tespit edilmesinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Milas Grup Amirliği Ekiplerine haber verildi.



KOM Ekiplerinin araçlarda yaptığı aramada Suriye uyruklu 24 erkek, 13 kadın ve yaşları 1 ile 10 arasında değişen 21 çocuk tespit edildi. Türk olduğu belirlenen araç sürücüleri H.K ve E.B gözaltına alındı. Sürücüler emniyetteki ifadelerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan Milas Adliyesi’ne sevk edilecek.

Çağrı Purma