Diğer
Kategoriler

Milas'ta avlanırken arkadaşını vurdu

Muğla Milas’ta meydana gelen olayda, bir kişi beraber avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vuruldu.

Milasta avlanırken arkadaşını vurdu

12 Ocak 2017 08:09

Milas’ın Olukbaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir kişi beraber avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından av tüfeği ile vurularak yüzünden yaralandı.
Olukbaşı Mahallesi’nde gerçekleşen olayda, Cengiz Ç. ile arkadaşı M.O. birlikte av yapmak üzere Milas’tan yola çıktı. Avlandıkları sırada Cengiz Ç.’nin yaraladığı bir kuşu bulmak için alanda bulunan çalılığın arkasına geçti. Cengiz Ç.’yi çalılığın arkasında farketmeyen M.O., o esnada yaralı kuşun havalanması ile kuşa ateş açtı. M.O.’nun av tüfeğinden çıkan saçmalar, çalılığın arkasında bulunan Cengiz Ç.’ye isabet etti. Cengiz Ç., olay sonucu yüz bölgesinden yaralandı.

M.O.’nun haber vermesiyle, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri intikal etti. Yaralı Cengiz Ç., yapılan ilk müdahalelerin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi.
Ekipler, olayla ilgili M.O.’yu gözaltına aldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Cengiz Ç., yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaralı Ç.’nin, yüzüne isabet eden saçma sonucu sağ gözünü kaybettiği öğrenilirken, sol gözünü de kaybetme ihtimali olduğu, saçmaların boyun ve kafa bölgesine denk geldiği kaydedildi.

Öte yandan Milas’ın Karacahisar Mahallesi’nde, geçmiş yıllarda aynı olaydan dolayı avcılardan biri arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak yaşamını yitirmişti.
 

Demet Leyne
MUĞLA


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç