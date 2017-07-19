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Milas’ta ‘Bylock’ operasyonu; 14 gözaltı

Muğla’nın Milas ilçesinde FETÖ/PDY yapılanmasının gizli haberleşme uygulaması olan ‘ByLock’u kullandıkları tespit edilen 14 kişi, KOM Milas Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Milasta Bylock operasyonu; 14 gözaltı

19 Temmuz 2017 11:49

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY yapılanmasının gizli haberleşme uygulaması ‘ByLock’ kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik Milas merkez başta olmak üzere birçok mahallesinde sabah saatlerinde çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında Yeniköy Termik Santrali’nde görev yapan personeller, öğretmen, esnaf, işçi, şoför, ebe, okul kantini işletmecisi, ev hanımı, daha önce İŞ-KUR da çalışırken ihraç edilenlerin de olduğu 5’i bayan olmak üzere toplamda 14 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

Çağrı Purma


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