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Milas’ta deprem anı iş yeri kameralarına yansıdı

Muğla’da Bodrum açıklarında meydana gelen ve Milas’ta da şiddetli bir şekilde hissedilen 6.6 büyüklüğündeki deprem işyerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı.

Milasta deprem anı iş yeri kameralarına yansıdı

21 Temmuz 2017 18:14
Bodrum'da deprem sırasında kaçarken birbirlerini ezdiler - Tıkla İzle

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami ve Değerlendirme Merkezi’nin verilerine göre merkez üstü Gökova Körfezi olarak saptanan saat 01.31’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Milas başta olmak üzere yakın ilçe ve illerden de hissedilen korku dolu deprem anı iş yerlerine ait güvenlik kameralarına da yansıdı. Kamera kayıtlarına göre, korku dolu anların yaşandığı deprem süresi şiddetli bir şekilde yaklaşık 35 saniye sürdüğü görüldü. 

Meydana gelen depremin ardından paniğe kapılarak balkondan atlayan yaklaşık 10 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.  


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