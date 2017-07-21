Milas’ta deprem anı iş yeri kameralarına yansıdı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami ve Değerlendirme Merkezi’nin verilerine göre merkez üstü Gökova Körfezi olarak saptanan saat 01.31’de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Milas başta olmak üzere yakın ilçe ve illerden de hissedilen korku dolu deprem anı iş yerlerine ait güvenlik kameralarına da yansıdı. Kamera kayıtlarına göre, korku dolu anların yaşandığı deprem süresi şiddetli bir şekilde yaklaşık 35 saniye sürdüğü görüldü.

Meydana gelen depremin ardından paniğe kapılarak balkondan atlayan yaklaşık 10 vatandaşın yaralandığı öğrenildi.