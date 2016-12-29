Özellikle salı günleri Salı Pazarı’nda ve çevresinde dilenen çocuklu kadın dilenciler vatandaşlar tarafından ciddi rahatsızlıklara neden oluyordu. Milas Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerin ve Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın manevi duygularını sömürerek haksız kazanç sağlayan dilenciler üzerinde çalışma yaptı. Polis ve zabıtanın gerçekleştirdiği çalışmayla özellikle yol kavşakları, halkın işlek, kalabalık olduğu yerleri mesken tutan dilencileri bir bir yakaladı. 4 çocukla birlikte, dilencilik faaliyeti yürüttüğü belirlenen 5 yetişkin kadına cezai işlem uygulandı.

Zabıta yetkilileri halkın bu insanlara karşı dikkatli olmalarını ve bu tür olumsuzluklarla karşılaştıklarında 153 Alo Zabıta’yı arayarak ihbar etmelerini istedi. Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ve ekiplerimizin tespiti üzerine yakaladığımız dilencilere yetkimiz çerçevesinde sadece Kabahatler Kanunu’na göre ceza yazıyor ve şehrimizden uzaklaştırıyoruz. Dilencilere, ancak vatandaşlarımızın duyarlılığı sayesinde çözüm bulabiliriz. Vatandaşlarımızdan dilencilere karşı daha duyarlı ve bilinçli olmalarını istiyor ve bizi 153 numaralı Alo Zabıta hattından bilgilendirmelerini rica ediyoruz” denildi.

Demet Leyne