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Milas’ta dolandırıcılık operasyonu; 3 tutuklama

Muğla’da sahte parayla vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 5 kişi Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milasta dolandırıcılık operasyonu; 3 tutuklama

19 Ocak 2017 22:50

Muğla merkezde bazı şahısların sahte parayla vatandaşları dolandırdıkları ihbarı gelmesi üzerine Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Şahısların araçla kaçtığı bilgisi elde edilmesi üzerine Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada aracın Milas’a doğru seyrettiği bilgisine ulaşıldı.
Olay Milas KOM Grup Amirliği ekiplerine bildirilmesinin ardından araç takibe alındı.
Milas - Bodrum karayolu üzerinde ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan araç yaşanan kovalamaca sonunda durdurulabildi. Araç ve içerisinde bulunan E.A., B.K., M.O.Ç., D.C.U. ve D.B.’nin üzerinde yapılan arama sonucunda 10 adet sahte 100 TL ele geçirildi.
Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şahıslardan E.A., B.K. ve M.O.Ç tutuklanırken, D.C.U. ve D.B. serbest bırakıldı. 

Çağrı Purma


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