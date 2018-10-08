Milas'ta feci kaza: 2 ölü

Kaza, Bodrum-Milas karayolu üzerinde Ağaçlıhöyük-Baharlı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan Milas istikametine seyreden Ramazan Bozdağ (54) idaresindeki 48 KT 151 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada karşı yöne geçmek isteyen Ö.K. (66) idaresindeki 48 YG 683 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Kazım Çakır olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Bozdağ ise ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırılmak istediği Ramazan Bozdağ da yolda yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Kazım Çakır'ın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan kontrolde 0.44 promil alkollü olduğu tespit edilen minibüs sürücüsü Ö.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çağrı Purma

