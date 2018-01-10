Milas’ta FETÖ’nün gaybubet evine operasyon

Operasyonda Kütahya Sulh Ceza Mahkemesince aranan, FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı ve aynı zamanda özel okul yöneticisi pozisyonundaki B.K. ile Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca araması bulunan B.K.’nin eşi Z.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada iki sahte kimlik ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan karı koca Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulamaları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecekler.

Bekir Tosun