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Milas’ta FETÖ’nün gaybubet evine operasyon

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evlerine yönelik Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün müşterek koordineli sürdürdüğü çalışmalar neticesinde Milas ilçesinde gaybubet evi olduğu tespit edilen eve operasyon düzenlendi.

Milasta FETÖnün gaybubet evine operasyon

10 Ocak 2018 12:13

Operasyonda Kütahya Sulh Ceza Mahkemesince aranan, FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı ve aynı zamanda özel okul yöneticisi pozisyonundaki B.K. ile Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca araması bulunan B.K.’nin eşi Z.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada iki sahte kimlik ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan karı koca Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorgulamaları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecekler. 

Bekir Tosun

Etiketler: gaybubet evi, milas

 

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