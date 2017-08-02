Milas’ta hava sıcaklıkları barajları olumsuz etkiledi

Geçtiğimiz yıllara nazaran ilkbahar ve yaz aylarının başında Milas’ta yeterli oranda yağış olmaması nedeniyle ilçe sınırları içerisindeki Akgedik ve Derince barajlarındaki su seviyelerinde gözle görülür bir düşüş yaşanıyor.Bölgedeki tarımsal sulama adına hayati bir önem taşıyan barajlardaki bu düşüşün, sıcakların artarak devam ettiği şu günlerde daha da artacağı tahmin ediliyor.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Muğla Şubesi yetkilileri, bölgedeki barajların su seviyesinde belli bir düşüşün olduğunu, yapılan planlamalar doğrultusunda günübirlik kontrollerin yapıldığını belirterek, şimdilik herhangi bir tehlikenin olmadığını belirtti.



Kış mevsiminde yağışların az olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması sonucu yeraltı ve yerüstü su kaynakları ciddi oranda azalırken barajlardaki su miktarı, kritik seviyelere düştü ve son 5 yılın en düşük düzeyine geriledi.



Kış mevsiminde düşen yağış miktarının önceki yıllara göre az olması nedeniyle bölgedeki Mumcular ve Geyik Barajı’nda doluluk oranı, 2012 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi. 2016 yılının Haziran ayında yüzde 41 doluluk oranına sahip olan Mumcular Barajı’nda bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 27’ye gerilerken, yüzde 56 dolu olan Geyik Barajı’nda ise yüzde 44 olarak ölçüldü. Bunun yanı sıra Milas sınırları içerisindeki Akgedik ve Derince Barajı da gözle görülür bir düşüşü yaşıyor.



Türkiye’nin en fazla yağış alan illerinden olan Muğla’da beklenen yağış miktarının düşmemesi nedeniyle su kaynakları düşük düzeyde kaldı. Yağış miktarının az olması özellikle bölgedeki barajların doluluk oranını yakından etkilerken yetkililer, halkı su kullanımı konusunda uyarıyor.



Geçtiğimiz günlerde Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen bir açıklama yapmış ve tüm bölge halkına su kullanımı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Muğla’nın kurak bir kış mevsimi geçirdiğine dikkat çeken Ülgen; “Bu dönemlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklılar nedeniyle buharlaşma oranında yüksek seviyelerde. Bu nedenle su kaynaklarımızda yetersizlik baş göstermiş durumda. Vatandaşlarımızdan bu dönemde su kaynaklarımızın korunması açısından suyu daha dikkatli kullanmalarını rica ediyoruz. Kış mevsiminde yağışların yeterli olmaması ve nüfusun fazla artması nedeniyle bazı ilçelerimizde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Barajlarımızın doluluk oranı kritik seviyelere düşmüştür. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızda da ciddi oranda azalmalar tespit ettik. Ekiplerimiz tüm su kaynaklarında gerekli çalışmaları yapıyor ve bulabildiğimiz bütün sağlıklı suyu şebekeye dahil etmeye çalışıyoruz.

Kırsal yerleşim oranı yüksek bir ilde yaşıyoruz ve kırsal bölgelerdeki birçok vatandaşımız da bahçe işleriyle uğraşıyor. Hanelerde kullanılan suyun yaklaşık 10 katı kadarı bahçe sulamasında harcanıyor. Ancak şebeke suyu, içme, kullanma ve endüstri alanına hizmet vermektedir, tarımsal sulamada kullanılmaması gerekir. Bu bilinçle suyu çok daha dikkatli kullanıp bizden başkalarının da yaşam kaynağı olan suya ihtiyaç duyduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız” diyerek yaşanan veya yaşanacak olan soruna dikkat çekmişti.

Çağrı Purma