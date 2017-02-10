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Milas’ta iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Milasta iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

10 Şubat 2017 14:11

Milas’a bağlı Sakarkaya Mahallesi’nde iki motosikletin çarpışmasıyla sonuçlanan trafik kazası meydana geldi. Sakarkaya’dan Aydın Karpuzlu’ya doğru seyreden Hırçın Yalçın idaresindeki 48 U 3438 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Refik Atıcı idaresindeki 48 KG 311 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın neticesinde her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Yaralanan motosiklet sürücüleri Hırçın Yalçın ve Refik Atıcı olay yerine sevk edilen ambulanslar ile 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Çağrı Purma
 


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