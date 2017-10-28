Milas'ta jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Selimiye Karakol Komutanlığı ekipleri, Derince Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi faaliyeti gerçekleştirdi. Uygulama esnasında şüphelendikleri 42 ZT 483 plakalı aracı durduran jandarma ekipleri, araçta yaptıkları inceleme neticesinde arka koltukta bir kutunun içerisinde kaçak sigara ve tütün ele geçirdi.

Yakup K.’ya ait olan kutuyu boşaltan jandarma, kutudaki 7 bin 400 adet kaçak sigara ve 3 kilogram kıyılmış tütüne el koydu. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan yasal işlem başlatılan şüpheli K.’ya, ayrıca 4733 sayılı kanun gereği 369 lira idari para cezası uygulandı. Kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla kararlılıkla çalışmalarını sürdüren jandarmanın, faaliyetlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.

Demet Leyne