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Milas'ta jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Muğla Milas’a bağlı Derince Mahallesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta 7 bin 400 paket kaçak sigara ve 3 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 4 bin lira olan kaçak sigaralara el koyan jandarma, şüpheliye cezai işlem uyguladı.

Milasta jandarmadan kaçak sigara operasyonu

28 Ekim 2017 11:36

Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Selimiye Karakol Komutanlığı ekipleri, Derince Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi faaliyeti gerçekleştirdi. Uygulama esnasında şüphelendikleri 42 ZT 483 plakalı aracı durduran jandarma ekipleri, araçta yaptıkları inceleme neticesinde arka koltukta bir kutunun içerisinde kaçak sigara ve tütün ele geçirdi.

Yakup K.’ya ait olan kutuyu boşaltan jandarma, kutudaki 7 bin 400 adet kaçak sigara ve 3 kilogram kıyılmış tütüne el koydu. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan yasal işlem başlatılan şüpheli K.’ya, ayrıca 4733 sayılı kanun gereği 369 lira idari para cezası uygulandı. Kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla kararlılıkla çalışmalarını sürdüren jandarmanın, faaliyetlerine aralıksız devam edeceği bildirildi. 

Demet Leyne

Etiketler: jandarma, milas

 

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