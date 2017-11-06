Milas'ta jandarmanın gayreti hırsızı yakalattı

Milas’a bağlı Selimiye Mahallesi’nde tekel bayii işleten Mehmet Demir’in cep telefonu hırsızlığı ihbarıyla alarma geçen Milas İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Selimiye Karakol Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri istihbarat çalışması neticesinde şüphelinin kimliğini belirledi. Jandarmanın çalışmasıyla evinde kıskıvrak yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye ve iddiaya göre; Selimiye’de tekel bayii işleten Mehmet Demir, dükkandaki cep telefonunun olmadığını fark etti ve telefonu bulamayınca güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarında erkek bir şahsın masadaki cep telefonunu çaldığını gören Demir, olayın şüphelinin yakalanması için Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığına başvurdu. Selimiye jandarma ve istihbarat görevlilerince yapılan titiz çalışma sonucunda olayın failinin Bafa Mahallesi’nde ikamet eden ve daha öncede aynı suçu işlediği ancak şikayet olmadığı için hakkında adlı işlem yapılmayan Hüseyin I. olduğu tespit etti. Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucunda şüpheli çaldığı cep telefonu ile evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık suçlamasıyla adliyeye çıkarılan zanlı, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının yakalanmasıyla büyük bir mutluluk yaşayan Demir, basit gibi görünen ve yakalansa da ceza almayacağını düşündüğü olayda Selimiye Jandarma görevlilerinin göstermiş olduğu çaba için kendilerine teşekkür etti.

Demet Leyne

