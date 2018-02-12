Diğer
Kategoriler

Milas’ta kaçak kazı yapan 8 kişiden 4’ü tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kalem Mahallesi, Dedeler mevkiinde kaçak tarihi eser kazısı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı.

Milasta kaçak kazı yapan 8 kişiden 4ü tutuklandı

12 Şubat 2018 12:48

Edinilen bilgiye göre, Milas’ta bir istihbaratı değerlendiren Ören Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli ekipler, başlattıkları teknik ve fiziki takibin ardından, kepçe ve kazma-kürek ile tarihi eser arayan H.U., R.E.Ö., Ö.A., H.Ö., E.B., B.H., E.Y., ve M.S. adlı 8 şüpheli suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamalarının ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen 8 şüpheliden Ö.A., H.Ö., ve M.S. savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklanma istemiyle mahkemeye gönderildi. Mahkemeye çıkan 5 şüpheliden R.E.Ö. de hakim tarafından serbest bırakılırken, B.H., E.B., E.Y. ve H.U. adlı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Çağrı Purma
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç