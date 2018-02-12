Milas’ta kaçak kazı yapan 8 kişiden 4’ü tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Milas’ta bir istihbaratı değerlendiren Ören Jandarma Karakol Komutanlığı’nda görevli ekipler, başlattıkları teknik ve fiziki takibin ardından, kepçe ve kazma-kürek ile tarihi eser arayan H.U., R.E.Ö., Ö.A., H.Ö., E.B., B.H., E.Y., ve M.S. adlı 8 şüpheli suçüstü yaparak gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamalarının ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen 8 şüpheliden Ö.A., H.Ö., ve M.S. savcılık tarafından serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise tutuklanma istemiyle mahkemeye gönderildi. Mahkemeye çıkan 5 şüpheliden R.E.Ö. de hakim tarafından serbest bırakılırken, B.H., E.B., E.Y. ve H.U. adlı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çağrı Purma

