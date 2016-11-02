Muğla Milas’ta kaçak kazı yaptıkları öne sürülen 5 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen olayda; gelen bir ihbarı değerlendiren Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarcık Mahallesi’nde 5 kişinin tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığını öğrendi. Ekipler kazı yapılan alanda şüpheli 5 kişiyi; 1 dedektör,1 jeneratör, 2 hilti, 1 adet define arama cihazı ve kazılarda kullanılan kürek, kazma, kovayla birlikte ele geçirdi.

Şüpheliler alınan İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İzinsiz define araştırma suçundan mahkemeye sevk edilen şüphelilerden A.S. ve S.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demet Leyne