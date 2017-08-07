Milas'ta kedi yavrusunu iple bağladılar

Milas TOKİ konutlarında 3/B’de yer alan apartmanın bahçesine yaşanan ilginç olayda, bir kedi yavrusu adeta bir köpek gibi iple bağlandı. Bir süre sonra boynundaki ipi çıkarmak isterken dolaşan kedi yavrusu, mahsur kaldığı yerden kurtulamayınca miyavlamaya başladı.

Kedi yavrusunun iple bağlanmasına tepki gösteren hayvanseverler, “Kedinin yardım çığlıklarını duyunca, bu uygulamayı yapanlardan hayvanın serbest bırakılmasını istedik. Ancak bir sonuç alamadık ve kediyi beslediklerini söylediler. Bir kedi bu şekilde bağlanarak beslenmez. Bu uygulama kediye işkence niteliği taşıyor. Bu naylon ip kedinin boynunu kesebilir.” diyerek kedi yavrusuna yapılan uygulamaya son verilmesini istediler.

Demet Leyne