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Milas’ta kontrolden çıkan kamyon kaza yaptı; 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Milasta kontrolden çıkan kamyon kaza yaptı; 1 ölü, 1 yaralı

02 Mayıs 2017 14:26

Milas - Bodrum karayolu Kıyıkışlacık, Avşar Mahallesi kavşağında trafik kazası meydana geldi. Bodrum istikametinden Milas istikametine doğru seyir halinde bulunan Ahmet Fidan (50) idaresindeki 07 AKP 91 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında yer alan bir binaya çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada araç sürücü Fidan ve yanında yolcu olarak bulunan Sinan Koyuncu yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan Sinan Koyunca yaşamını yitirdi. Sürücü Fidan’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 

Çağrı Purma
 


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