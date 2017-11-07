Milas’ta kuyuya düşen kuzuları itfaiye kurtardı

Milas’a bağlı Kızılcayıkık Mahallesi’nde Ahmet Tansı'nın Sandak mevkiindeki tarlasında otlattığı iki kuzusu yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Tansı, hayvanlarını bir süre kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, kuyuda bulunan kuzuları bulundukları yerden kurtardı. Tansı, kuzuları kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Çağrı Purma

