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Milas’ta kuyuya düşen kuzuları itfaiye kurtardı

Muğla’nın Milas ilçesinde kuyuya düşen iki kuzu, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Milasta kuyuya düşen kuzuları itfaiye kurtardı

07 Kasım 2017 18:54

Milas’a bağlı Kızılcayıkık Mahallesi’nde Ahmet Tansı'nın Sandak mevkiindeki tarlasında otlattığı iki kuzusu yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Tansı, hayvanlarını bir süre kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, kuyuda bulunan kuzuları bulundukları yerden kurtardı. Tansı, kuzuları kurtaran ekiplere teşekkür etti. 

Çağrı Purma
 

Etiketler: Kuyu, kuzu, milas

 

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