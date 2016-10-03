Diğer
Kategoriler

Milas'ta lahit bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, inşaat temeli kazısı sırasında Helenistik Dönem’e ait tarihi lahit bulundu.

Milasta lahit bulundu

03 Ekim 2016 23:02

Milas Hacıapti Mahallesi’ndeki Fabrika Sokak’ta bir inşaatın temel kazısı esnasında, tarihi lahite rastlandı. İnşaat temeli kazısı sırasında ortaya çıkan lahit için inşaatı yürüten ekipler, hemen Milas Arkeoloji Müzesine haber verdi. Müze ekipleri, lahitin bulunduğu alana gelerek kazı çalışmalarına başladı.

Kurtarma çalışmaları sırasında, mezarın içerisinde bir bölümü zarar gören lahitte seramik kap parçaları ve insan kemikleri ele geçirildi. Yapılan kazı çalışmalarında, mezarın Helenistik Dönem’e ait olduğu belirlendi.
Öte yandan müze ekiplerinin lahitin çıkarıldığı yerde yeni buluntu ihtimali olması nedeniyle ilerleyen günlerde, inşaatın temelinde kapsamlı kazı çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. 

Demet Leyne
MUĞLA 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!