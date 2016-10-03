Milas Hacıapti Mahallesi’ndeki Fabrika Sokak’ta bir inşaatın temel kazısı esnasında, tarihi lahite rastlandı. İnşaat temeli kazısı sırasında ortaya çıkan lahit için inşaatı yürüten ekipler, hemen Milas Arkeoloji Müzesine haber verdi. Müze ekipleri, lahitin bulunduğu alana gelerek kazı çalışmalarına başladı.

Kurtarma çalışmaları sırasında, mezarın içerisinde bir bölümü zarar gören lahitte seramik kap parçaları ve insan kemikleri ele geçirildi. Yapılan kazı çalışmalarında, mezarın Helenistik Dönem’e ait olduğu belirlendi.

Öte yandan müze ekiplerinin lahitin çıkarıldığı yerde yeni buluntu ihtimali olması nedeniyle ilerleyen günlerde, inşaatın temelinde kapsamlı kazı çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

Demet Leyne

MUĞLA