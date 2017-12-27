Milas’ta motosiklet kazası: 2 ağır yaralandı

Kaza, Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Üçyol istikametinden sanayi istikametine doğru seyir halinde bulunan ve ters şeritten farı yanmadan hareket halinde olduğu ileri sürülen 18 yaşındaki İsmail Döner idaresindeki 09 R 1129 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Salih T. idaresindeki 48 LM 430 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazanın ardından motosiklette bulunan sürücü İsmail Döner ile Serhat Erdoğan başlarında kaskları bulunmadığı için başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Döner ve Erdoğan’ın vücudunda kırıkların bulunduğu ve çarpma neticesinde başlarından ağır darbe almaları sonucunda ikisinin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çağrı Purma