Milas’ta park halindeki 2 otomobil yandı

Milas’ta Hacıilyas Mahallesi, Sarıoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan A.A.’ya ait 48 KC 399 plakalı otomobille, M.B.’ye ait 48 U 9291 plakalı otomobil bulundukları yerde sebebi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay mahalline kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri motor bölümlerinden alev alan iki otomobile müdahalede bulunarak alevlerin araçları tamamen sarmasını önledi.

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ve polis ekipleri her iki otomobilde meydana gelen yangının çıkış nedenini tespit etmek üzere incelemelerde bulunurken, ekipler araçların kundaklamış olabileceği ihtimalini de düşündü.

Meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çağrı Purma

