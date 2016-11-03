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Milas’ta seyir halindeki otomobil alev aldı

Muğla’nın Milas ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil aniden alev aldı.

Milasta seyir halindeki otomobil alev aldı

03 Kasım 2016 15:14

Milas’ta 23 Nisan Bulvarı’ndan otogar istikametine doğru seyir halinde bulunan Umut Kölgeli idaresindeki 09 BE 103 plakalı otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları fark eden sürücü Kölgeli, otomobili emniyet şeridinde durdurarak müdahalede bulundu.
Çevredeki vatandaşlarında yanan araca müdahale etmesiyle büyük bir facianın önüne geçildi. Vatandaşların yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçta çıkan yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonrası araçta yapılan incelemede ise yangının elektrik aksamından kaynaklandığı tahmin ediliyor. 

Etiketler: Seyir halindeki otomobil


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