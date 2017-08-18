Milas'ta trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Milas’a bağlı Göldere Mahallesi'nden hastaneye gitmek için kendi araçlarıyla sabah erken saatlerde yola çıkan Gezer ailesi, Selimiye Mahallesi'nde kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre; Hayati Gezer idaresindeki 48 U 6400 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Şerife Gezer olay yerinde hayatını kaybetti.

Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri, çarpmanın etkisiyle taklalar atan aracın şoförü Hayati Gezer’i, Gezer’in babası Mehmet Gezer’i, eşi Ayşen Gezer’i ve oğlu Mehmet Gezer’i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ayşen Gezer tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların da durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Demet Leyne

