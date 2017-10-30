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Milas'ta ulu çınarlara 94. yıl kutlaması

Milas Kaymakamı Eren Arslan, ilçede yaşayan cumhuriyetle yaşıt ulu çınarlara tebrik mektubu yazdı. Cumhuriyet Bayramı tebrik mektubu, muhtarlar ve öğretmenler tarafından ulaştırıldı.

Milasta ulu çınarlara 94. yıl kutlaması

30 Ekim 2017 00:40

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Cumhuriyetin 94’üncü kuruluş yılı dolayısıyla ilçede yaşayan 94 yaşındaki ulu çınarlar için özel bir mektup kaleme aldı. Mektupta, “Millet olarak birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğinin sergilendiği, büyük kahramanlıklarla kazandığımız, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini taçlandıran, mana ve gücünü aziz milletimizin birlik ve beraberlik şuurundan alan Cumhuriyetimiz ve dünle bugün arasındaki bağlantılarımız olan sizler, bugün 94 yaşındasınız.

Kahramanlık destanlarının yazıldığı ülkemizi, muasır medeniyetlerin ötesine taşımak ve çağdaş dünya devletleri içinde hak ettiği saygın konuma yükseltmek sizlerden bizlere devir olan bir görevdir. Sizlerin yaptığı gibi bizler de Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve millerimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, tüm bunların sağlanması için fedakarlıkta bulunmak için hazırız.

Milli kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan ve hayatımızın en kıymetli değerleri olan sizler, geçmişin tecrübelerini günümüze aktararak geleceğe ışık tutan bir kaynaksınız, bizler gerektiğinde bu kaynağa sahip çıkmak, bir ihtiyacı olduğunda gidermek için hazırız.

94 yıldır büyük fedakarlıklarla taşıdığımız Cumhuriyet meşalesini, bizler de sizlerden aldığımız güçle taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle sizin ve ailenizin ’29 Ekim Cumhuriyet Bayramını’ kutluyor, huzur içerisinde sağlıklı ömürler diliyor, ellerinizden öpüyorum. Saygılarımla” ifadelerine yer verildi. Tebrik mektubu, muhtarlar ve öğretmenler tarafından ulu çınarlara ulaştırıldı.

Milas Kaymakamı Eren Arslan’ın bayram tebriği mektubu, 94 yaşındaki çınarlara büyük bir mutluluk yaşattı.

Demet Leyne
 

 

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