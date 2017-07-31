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Milas'ta zehir tacirlerine tutuklama

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu arama köpeğiyle birlikte yaptıkları aramada aracın tamponuna zulalanmış halde 4 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milasta zehir tacirlerine tutuklama

31 Temmuz 2017 20:55

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Akkent uygulama noktasında yapılan şok yol uygulamasında risk analizi yapılarak şüpheli bir araç durduruldu. Aracın şoförü 26 yaşındaki S.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan D.Y. isimli şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada 1 gram esrar maddesi yakalanırken; incelemesini derinleştiren ekipler daha sonra uyuşturucu arama köpeği Oscar ile arama yaptı. Oscar’ın aracın ön sağ ve sol sis farlarının olduğu bölüme tepki vermesi üzerine araçta yapılan inceleme sonucunda ön tamponunda zulalanmış şekilde toplam ağırlığı 4 kilogram gelen ve piyasa değeri 50 bin lira olan uyuşturucu esrar maddesi yakalandı.

Ayrıca yapılan arama sonucunda aracın sağ ön koltuğunda bulunan torpido gözünün arka tarafında ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilmişti.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Demet Leyne
 


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