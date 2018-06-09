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Milas’taki soygunun şüphelisi Kuşadası’nda yakalandı

Muğla’nın Milas ilçesindeki bir evden gerçekleşen soygunun şüphelisi olan bir kişi Kuşadası’nda polis tarafından yakalandı.

Milastaki soygunun şüphelisi Kuşadasında yakalandı

09 Haziran 2018 23:25

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Selimağa Mahallesi’ndeki bir evden yüksek miktarda para, ziynet eşyası ve cep telefonları çalındı. Yapılan araştırma sonucu olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen İbrahim U. İsimli şahsın Kuşadası’na geldiği yolunda bilgi alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu Milas’taki soygunun zanlısı İbrahim U. Kuşadası şehir merkezinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Çaldığı para ve ziynet eşyalarının bir bölümü ve cep telefonları ile ele geçirilen şüpheli, Kuşadası polisi tarafından Milas Jandarma Komutanlığı’ndan gelen ekiplere teslim edildi.
Zafer Hacısalihoğlu
 

 

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