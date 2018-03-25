Diğer
Kategoriler

Millerden 18 madalya

Bu yıl Rusya’da düzenlenecek olan Avrupa güreş şampiyonasına hazırlanan milli güreşçiler Bulgaristan’da düzenlenen Dan Kolov-Nikola Petrov turnuvasından 18 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Millerden 18 madalya

25 Mart 2018 20:36

İlk iki günde 14 madalya kazanan ay-yıldızlı ekip bugün de 1 atın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Bulgaristan’ın Sofya kentindeki şampiyonada bugün yapılan maçlar sonuncunda; grekoromen 67 kiloda Murat Fırat finalde rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Serbest stilde güreşen ve altın madalya mücadelesi veren Rıza Yıldırım ise rakibine finalde şanssız bir şekilde yenilerek gümüş madalyada kaldı. Grekoromen 60 kiloda Murat Kerem Kamal ve 77 kiloda Yunus Emre Başar ise minderden galibiyetle ayrılarak bronz madalyanın sahibi oldu. Böylelikle Türkiye Milli Takımı turnuvayı 18 madalya ile tamamlayarak büyük bir başarının altına imza atmış oldu. 

İlk gün 1 altın 1 gümüş ve 5 bronz, 2. gün 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz kazanan ay-yıldızlı ekip bugün de 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Turnuvayı 5 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamlayan milliler Avrupa şampiyonası öncesinde rakiplerine göz dağı verdi. 

Kafile başkanı olarak Bulgaristan’a giden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Dan Kolov&Nikoa Petrov turnuvasının en önemli turnuvalardan biri olduğuna dikkati çekerek, “Burası bizim için Avrupa şampiyonasının provası niteliğini taşıyordu. Tüm sporcularımız olağanüstü bir mücadele örneği gösterdiler. 5 altın 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere turnuvayı 18 madalya ile tamamladık. Bu çok başarılı bir sonuç. Şimdi Türkiye’ye dönüyoruz. Sporcularımız Avrupa şampiyonası öncesinde son hazırlık dönemi için kampa girecekler. Buradaki müsabakalarda ki eksik yönlerimizi de tespit ettik. Bundan sonraki çalışmalarımızı bu doğrultuda yaparak Avrupa şampiyonasına en iyi şekilde gitmek istiyoruz. Ben burada mücadele eden tüm sporcu ve teknik heyetimizi kutluyor başarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç