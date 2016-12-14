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Millet İHA ve TGRT’ye sahip çıktı!

Uçak kazasından sonra İHA ve TGRT’yi “Sorumsuz habercilikle” suçlayan Genelkurmay BYED Başkanı Ertuğrulgazi Özkürkü’e tepkiler çığ gibi büyüyor.

Millet İHA ve TGRTye sahip çıktı!

14 Aralık 2016 15:35

40 yıldır aynı sorumlulukla yayın hayatını sürdüren İhlas Medya Grubu için Twitter ve Facebook’tan kampanyalar yürüten halk, “Her zaman doğruları sizden öğrendik” mesajları ile İHA ile TGRT Haber’e destek verdi.

 

 

Twitter’da #İHAveTGRTmilletinsesidir etiketiyle medya kuruluşlarımıza sahip çıkan vatandaşlar, paylaşmış oldukları tweetlerle de İhlas Medya’nın 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki tutumuna övgüler yağdırdı.
Siz de #ihavetgrtmilletinsesidir etiketiyle 40 yıldır MİLLETİN sesi olmaya ve SORUMLU yayıncılık yapmaya devam eden kurumumuza sahip çıkabilirsiniz.
 


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