40 yıldır aynı sorumlulukla yayın hayatını sürdüren İhlas Medya Grubu için Twitter ve Facebook’tan kampanyalar yürüten halk, “Her zaman doğruları sizden öğrendik” mesajları ile İHA ile TGRT Haber’e destek verdi.

Twitter’da #İHAveTGRTmilletinsesidir etiketiyle medya kuruluşlarımıza sahip çıkan vatandaşlar, paylaşmış oldukları tweetlerle de İhlas Medya’nın 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki tutumuna övgüler yağdırdı.

Siz de #ihavetgrtmilletinsesidir etiketiyle 40 yıldır MİLLETİN sesi olmaya ve SORUMLU yayıncılık yapmaya devam eden kurumumuza sahip çıkabilirsiniz.

