İstanbul'da bombalı saldırıda 38 polisin ve 6 vatandaşın şehit olmasının ardından sosyal medyada başlatılan "Polisimin yanındayım" ve "Polise sarıl" kampanyası nedeniyle Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ziyaretçi akınına uğradı. Her gün 100'lerce kişi, çevik kuvvet müdürlüğüne gelerek burada polisini bağrına bastı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü Mehmet Bağış tarafından karşılanan misafirler tek tek polislere sarılarak onların yanında oldukları mesajını verdi. Misafirler müdürlükteki şehitlik köşesini de ziyaret edip burada şeref defterine duygularını yazdıktan sonra gül ve karanfil bıraktı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü gün boyu öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve sade vatandaşlar ziyaret etti. Ziyaret sırasında bazı öğrenciler dua okudu. Bazı öğrenciler ise duygulu anlar yaşadı.

Fatih Keçe