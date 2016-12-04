#YalnızDeğilsinERDOĞAN etiketi, iki gündür Twitter’da Türkiye gündeminde yer buldu. Etikete tanınmış simalar da destek verdi. İşte onlardan bir kaçı:

Talha Uğurluel: Ben gezdiğimi ve gördüğümü bilirim. Kudüs Sokaklarında adını en çok duyduğum kişi #YalnızDeğilsinERDOĞAN

Mehmet Gezegen: #YalnızDeğilsinERDOĞAN Bir insan Davasında Haklıysa O asla yalnız olmaz.Haklı olanın yanındadır HAK...

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Nihat Doğan: Seni Abdülhamit han’ın yalnızlığına mahkum etmeyeceğiz Reisim. #YalnızDeğilsinErdoğan

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Uğur Işılak: Daha çok yolumuz var / Bu yolun sonuna kadar #YalnızDeğilsinERDOĞAN

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Sevda Türküsev: #YalnızDeğilsinERDOĞAN Bu milletin özgürlüğünün ağıdır @RT_Erdogan ve hiç bir zaman yanlız kalmayacaktır. Dokunanı yakarız