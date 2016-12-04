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Milletten Erdoğan’a büyük destek !

Faizlerin düşürülmesi konusunda “Yalnızlığımı biliyorum ama mücadelemi sürdüreceğim” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a millet bu kez sosyal medya yoluyla destek verdi. #YalnızDeğilsinERDOĞAN etiketi Türkiye gündemine oturdu.

Milletten Erdoğana büyük destek !

04 Aralık 2016 13:19

#YalnızDeğilsinERDOĞAN etiketi, iki gündür Twitter’da Türkiye gündeminde yer buldu. Etikete tanınmış simalar da destek verdi. İşte onlardan bir kaçı:

Talha Uğurluel: Ben gezdiğimi ve gördüğümü bilirim. Kudüs Sokaklarında adını en çok duyduğum kişi #YalnızDeğilsinERDOĞAN

Mehmet Gezegen: #YalnızDeğilsinERDOĞAN Bir insan Davasında Haklıysa O asla yalnız olmaz.Haklı olanın yanındadır HAK...

...

Nihat Doğan: Seni Abdülhamit han’ın yalnızlığına mahkum etmeyeceğiz Reisim. #YalnızDeğilsinErdoğan

...

Uğur Işılak: Daha çok yolumuz var / Bu yolun sonuna kadar #YalnızDeğilsinERDOĞAN

...

Sevda Türküsev: #YalnızDeğilsinERDOĞAN Bu milletin özgürlüğünün ağıdır @RT_Erdogan ve hiç bir zaman yanlız kalmayacaktır. Dokunanı yakarız


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