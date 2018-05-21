Milletvekili aday listelerinde bugün son gün

Partiler, bu listelerdeki eksikleri ise25 Mayıs’a kadar tamamlayabilecek.24 Haziran’da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Siyasî parti genel merkezleri, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini en geç saat 17.00’ye kadar YSK’ye verecek. Aday listeleri ve bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksikler ise 25 Mayıs’a kadar tamamlanabilecek. Milletvekili geçici aday listeleri, Resmi Gazete’de 26 Mayıs’ta yayımlanacak ve itirazlar başlayacak. Geçici aday listelerine itirazlar 27 Mayıs’ saat 15.00’te sona erecek ve aynı gün 23.59’a kadar itirazlar karara bağlanacak.

Milletvekili kesin aday listeleri seçim çevreleri itibarıyla ilan edilmek üzere il seçim kurullarına ve Resmi Gazete’ye 30 Mayıs’ta gönderilecek.