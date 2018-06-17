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Milletvekili adayı kaza yaptı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Hasan Oğul'un da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Milletvekili adayı kaza yaptı

17 Haziran 2018 02:11

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İY Parti Şanlıurfa Milletvekili Adayı Hasan Oğul'un kullandığı 06 ABV 631 plakalı otomobil, Mehmet Emre G. yönetimindeki 06 FD 7029 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada Hasan Oğul ile birlikte diğer aracın sürücüsü Mehmet Emre G. ve Veysel G., Necati A. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

 

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