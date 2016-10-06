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Milletvekili adına açılan sahte Twitter hesabına savcı incelemesi

AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, adına açılan sahte Twitter hesabı ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Milletvekili adına açılan sahte Twitter hesabına savcı incelemesi

06 Ekim 2016 10:58

AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal adına bilgisi dışında Twitter üzerinden açılan hesap mahkemelik oluyor. Kendilerini “Börteçine Tim” olarak adlandıran hacker grubu tarafından açıldığı tahmin edilen hesapta "Türk Bayrağı, Türkmen Bayrağı, Atatürk ve Bozkurt figürlü fotoğraflar yer alıyor. 

Karal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hesabın kendisine ait olmadığını belirterek, “Benim bilgim dışında açılmış bir hesap. Biz kontrol etmiyoruz. Hesapla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Twitter kullanıcıları hesabı dikkate almasın” dedi. 

Kubilay Ateş 

Etiketler: AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, sahte Twitter hesabı


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