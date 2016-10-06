AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal adına bilgisi dışında Twitter üzerinden açılan hesap mahkemelik oluyor. Kendilerini “Börteçine Tim” olarak adlandıran hacker grubu tarafından açıldığı tahmin edilen hesapta "Türk Bayrağı, Türkmen Bayrağı, Atatürk ve Bozkurt figürlü fotoğraflar yer alıyor.

Karal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hesabın kendisine ait olmadığını belirterek, “Benim bilgim dışında açılmış bir hesap. Biz kontrol etmiyoruz. Hesapla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundum. Twitter kullanıcıları hesabı dikkate almasın” dedi.

Kubilay Ateş