Milletvekili Eldemir’den Pazaryeri’ne ziyaret

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla tek, tek sohbet etti. Ziyaret sonrası bir açıklamada bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, “AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir ilçemizi ziyaret etti. AK Parti ilçe binasında teşkilatımızla istişarelerde bulunduktan sonra hemşehrilerimizle hasret giderdi. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

Cem Kaan Toka