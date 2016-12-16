TBMM Genel Kurulunda görüşülen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2017 yılı bütçesi üzerine söz alan CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinin 20 milyar lirasının sosyal harcamalara ayrıldığını, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün bütçedeki payının ise sadece yüzde 3 olduğunu belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının politika geliştirmeye yönelik bir bütçesin olmadığını dile getiren Hürriyet, kadın ve çocukları korumanın evrensel bir kavram olduğunu dile getirdi.

3 Aralık’ta kabul edilen Otizm eylem planına da değinen Milletvekili Hürriyet, “Bu plan için tam üç yıl geç kalındı. Üç yıl önce de aynı plan açıklanmıştı ama şimdi, yine, aynı planı ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorsunuz. Bütçeye bakıyoruz, otizmle ilgili maalesef yine bir bütçe ayrılmamıştır” ifadelerini kullandı.

İsmail Gündüz