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Milletvekili kameranın ışığında çilek topladı

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, çilek üreticisiyle sohbet etti, kameranın ışığında çilek topladı.

Milletvekili kameranın ışığında çilek topladı

27 Mayıs 2018 03:51

AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu, Kabadüz ilçesinde belediyenin düzenlediği iftar programına katıldı. İlçenin Kirazdere Mahallesi'nde gerçekleşen iftar programına katılan Milletvekili Gündoğdu, iftarın ardından Belediye Başkanı Yener Kaya ve beraberindekilerle Aşoluk semtindeki çilek üreticisini ziyaret ederek, üreticiyle sohbet etti.
Çilek üreticisi Kadir Özyurt'un görüş ve önerilerini dinleyen Gündoğdu, daha sonra çilek tarlasında kameranın ışığında çilek topladı. Gündoğdu, fındığın yanında üreticilere ek gelir getirici farklı ürünlerin artması gerektiğinin altını çizdi. 

Küçük bir alanda çok ciddi derecede üretim yapılarak, ciddi kazanç elde edildiğini anımsatan Gündoğdu, üretici Kadir Özyurt ve diğer üreticileri örnek ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik ettiğinin altını çizerek, “Kabadüz ilçesi Yokuşdibi bölgesinde gerçekten organik, çok lezzetli ve kaliteli çilekler yetiştiriliyor. Burada çiftçilerimiz yetiştirdikleri çileklerden ciddi gelir elde ediyor. Çiftçilerimiz bir ürüne bağlı kalmadan farklı ürünleri denemeleri lazım. Bu tür girişimcileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu üzerinden devletimiz, hükümetimiz ciddi destek veriyor" dedi. 

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ise, “Girişimci çiftçilerimizin her zaman yanlarındayız. Bugüne kadar birçok üreticimize destek verdik, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.  

 

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