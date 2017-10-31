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Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı: Kütahya artık dünyada çininin tescilli başkentidir

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çevre ve İçişleri Komisyonu üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Kütahya'nın, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesini büyük sevinçle karşıladıklarını ifade etti.

Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı: Kütahya artık dünyada çininin tescilli başkentidir

31 Ekim 2017 21:51

İHA muhabirine konuşan Nazlı, Kütahya'nın dünyada çinin tescilli başkenti olduğunu dile getirdi.
Milletvekili Nazlı, "Her şeyden önce nefeslerimizi tutarak bekledik bu günkü akşamı. Az önce Kütahya'nın el sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edildiği açıklandı. Bu hepimizi gururlandır, çok sevindik. Girişimlerimiz sonucu Kütahya'nın bu ağa katılması Kütahyamızı, dünyada çininin tescilli şehri haline getirmiştir. Buraya 2 yıl süren hazırlıklar sonucu gelindi. Yapılan çalışma ve çabalarımız karşılıksız kalmadı. Türkiye'den UNESCO'ya sadece gastronomi alanında Gaziantep girmişti. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na ikinci olarak Kütahya girmeyi başarmıştır. Bunun için de ayrıca sevinçliyiz. Artık bütün dünyada çininin başkenti tescilli olarak Kütahya'dır. Bu konuda bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve özellikle Zafer Kalkınma Ajansı'na çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Hüseyin Efe
 

Etiketler: Türkiye Büyük Millet Meclisi

 

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