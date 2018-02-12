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Milletvekili Öz'den futbolculara yapılan saldırı için soru önergesi

TBMM Başkanlık Divan Üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12'nci grup maçında İstanbul’da Sultangazispor deplasmanında Yeni Çansporlu futbolcuların saldırıya uğramasını Meclise taşıdı.

Milletvekili Özden futbolculara yapılan saldırı için soru önergesi

12 Şubat 2018 19:31

İstanbul’da dün Sultangazispor ile Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor arasında oynanan ve 2-2 berabere biten maçın ardından olaylar çıktı. İddiaya göre maçın bitiş düdüğüyle birlikte Yeni Çansporlu futbolcular, Sultangazisporlu futbolcular ve taraftarların saldırısına uğradı. Sol bek oyuncusu Serbay Keskin, orta saha oyuncusu İsa Fuat Dayı, kaleci Miraç Yardım ve stoper Muhammet Çetin Polat'ın aldığı darbeler sonucu yaralandığı saldırıyı TBMM Başkanlık Divan Üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, TBMM gündemine taşıyarak, konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yazılı olarak cevaplandırması için soru önergesi verdi. Hangi branş olursa olsun sporda centilmenliğin ön planda olması gerektiğini belirten Öz, "Çanakkalemizin gururu Yeni Çansporumuzun, İstanbul Sultangazispor deplasmanında saldırıya uğradığı haberini üzüntüyle öğrendim. Öncelikle yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatın her alanında önemli olan eğitim, spor sahalarında da önemlidir. Bunun eksikliğinin getirdiği sonuçları bir kez daha üzülerek gördük. Bu ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için, sporun toplumumuzdaki yerinin önce saygı ve sevgi, sonra taraftarlık olduğu bilincinin kazanılması için mücadele edeceğiz. Sporda bu tür şiddet olaylarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin ve caydırıcı önlemlerin alınması sporumuzun kalitesini yükseltecektir" dedi. 

Sevdanur Şahin

Etiketler: Bülent Öz

 

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