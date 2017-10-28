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Milletvekili Şahin Tin’den zehirlenen işçilere ziyaret

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli’de tekstil fabrikasında bakım çalışması yapıldığı esnada sızan gazdan zehirlenen işçileri hastanede ziyaret etti.

Milletvekili Şahin Tinden zehirlenen işçilere ziyaret

28 Ekim 2017 09:59

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasının enerji dolum bölümünde PHD gazının sızması sonucu zehirlenen işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Denizli Devlet Hastanesine giden Milletvekili Şahin Tin, hastanenin acil servisinde yatan hastalar hakkında bilgi aldı.

İhmal olması durumda gerekli işlemlerin yapılacağını söyleyen Milletvekili Şahin Tin, “Öğle saatlerinde yaşanan bu üzücü hadiseyi haber aldığımızda Ankara’daydım. Toplantılarımızı tamamladıktan hemen sonra yola çıktık. Tedavi gören hastalarımızı ziyaret ettik, yaşadıklarına ilişkin bilgileri kendilerinden dinledik. Bunun yanı sıra hastane yetkilerinden aldığımız bilgiye göre çok şükür gazdan etkilenen kardeşlerimizin durumları normal, gayet iyi. Bu vesileyle tüm işçi kardeşlerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Ayrıca şu hususa da dikkati çekmek istiyorum. Tüm işletmelerimiz aldıkları tedbirleri bir kez daha kontrol etmeli ve gözden geçirmelidir. Bu ve benzeri hususlar ihmal kaldırmaz. Hassas olmalıyız. İlgili yasalar çerçevesinde her türlü tedbirler işletmelerimiz tarafından alınmalıdır. Bugünkü yaşanan hadise ile ilgili zaten valiliğimiz gerekli incelemeyi başlatmış durumda. Herhangi bir ihmal var ise gerekli işlem yapılacaktır” dedi.

Milletvekili Şahin Tin ayrıca hastanede serviste yatan diğer hastaları da ziyaret ederek acil şifalar dileyerek hastaneden ayrıldı. 

Medeni Topaloğlu

 

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