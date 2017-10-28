Milletvekili Şahin Tin’in kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza, saat 15.00 sıralarında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Kavşağında Meydana gelmiş, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin’in danışmanı Kadir Demir’in kullandığı 20 FN 001 plakalı otomobil, Ali Durna idaresindeki 20 ZH 916 plakalı otomobille çarpışmış ve kazada, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin danışmanlarından eski milletvekili Mehmet Yüksel ile Ali Durna’nın kullandığı otomobilde bulunan Emine Durna, Hanife Nur Coşkun, Arzu Öz yaralanmıştı.

Kaza anı bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada, Babadağ ilçe kongresine giden Kadir Demir yönetimindeki otomobil, tahliye yoldan çıkan Ali Durna yönetimindeki otomobile yandan çarptığı görülüyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ile birlikte, İl Başkanı, Milletvekili ve Danışmanı Yükseli’n tedavi gördüğü hastaneye gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretin ardından hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bakan Zeybekci, şoför hariç diğerlerinin emniyet kemeri takmadığına dikkat çekti. Zeybekci, “Elhamdülillah gelmiş-geçmiş olsun. İl Başkanımız, Şahin Tin, önceki milletvekilimiz Mehmet Yüksel, Şahin Beyin danışmanı Kadir Demir ve kazadaki diğer arabadaki kardeşimiz onları ziyaret ettik. Hepsinin durumu da iyi, hayati tehlikeleri yok. Herhangi bir endişe edecek durumda yok. Bildiğimiz kadarı ile sadece il başkanımız omurunda zedelenme var. Yarına herkes çıkar gelmiş-geçmiş olsun, verilmiş sadakaları varmış . İşte trafik kazaları böyle oluyor. Dikkat etmek gerekiyor. Trafikte trafikten başka hiçbir şeye arabaya dikkat etmek gerekiyor. Emniyet kemeri takmak gerekiyor. Öncelikle her üçünün de emniyet kemerleri takılı olmadığını biliyorum. Takılı olsaydı farklı olurdu. Allah beterinden sakladı.İlçe danışma toplantısına gidiyorlarmış. Yavaş gitmek lazım acele etmemek lazım” diye konuştu.

Medeni Topaloğlu-Bayram Coşkun