AK Parti Elazığ Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Ömer Serdar, Milli Tarım Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Serdar, “Hükümetimizin çiftçilerimize sunduğu çok önemli bir fırsattır. Bölge tarımının gelişmesi için bunu çok iyi değerlendirmeliyiz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2017 yılında hayata geçirilecek Milli Tarım Projesi ile tarım sektöründeki pek çok sorun çözüme kavuşturulacaktır. Bu proje ile tarım sektöründe köklü değişiklikler yaşanacak ve havzaya göre tarım anlayışı tesis edilerek tarım sektörünün gelişmesinin önü açılacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi 'toprağa hak ettiği değeri vermezsek insanlığın geleceğini tehdit altına atmış oluruz'. Bu nedenle havza bazlı destekleme ve hayvancılıkta yerli üretimi destekleme faaliyetlerine destek vermemiz gerekmektedir" dedi.

"184 ova koruma altına alınacak"

AK Parti hükumetleri döneminde tarım sektörüne ve çiftçilere her türlü destek sağlandığını da anımsatan Serdar, “Milli Tarım Projesi de çiftçilerimizin beklentilerine cevap vermek ve sorunlarını çözüme kavuşturmayı amaçlayan AK Parti projelerinden bir tanesidir. Bu proje ile çiftçilerimizin mazot giderlerinin yarısı devlet tarafından karşılanacak ve yıl boyu küçük meblağlarla parça parça verilen destekler yerine yılda iki defa olmak üzere ve büyük rakamlarla ödeme yapılacaktır. Bu sayede çiftçilerimiz aldığı desteği daha verimli kullanabileceklerdir. Milli Tarım Projesi ile her türlü sulama işinin sorumluluğu ilgili bakanlığa devredilecek ve tarımdaki sulama problemleri büyük oranda çözülecektir. Ayrıca ülke genelindeki 184 ova koruma altına alınarak buralara fabrika ve bina yapımı yasaklanacak ve bereketli topraklarımızın beton yığınına dönüşmesi önlenecektir. Milli Tarım Projesi kapsamında sebze-meyve çeşitleri de artacaktır. Böylelikle hem sebze-meyve pazarımız büyüyecek hem de vatandaşımızın sofrası bereketlenecek" diye konuştu.

"Bölge açısından çok önemli"

Türkiye'deki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan Milli Tarım Projesi’nin hayata geçmesiyle birlikte damızlık hayvancılık faaliyetlerine yönelik desteklerinde artacağını aktaran Serdar, şunları kaydetti:

“Ülkemiz hayvancılıkta kendine yetecek bir ülke haline gelecektir. Proje ile ithalata dayalı hayvancılık anlayışı ortadan kalkacak, kamu ve özel sektör eliyle damızlık çiftlikleri kurulacaktır. Milli Tarım Projesi bölgemiz için büyük bir fırsattır. Özellikle bölgemiz açısından oldukça önemli olan bu projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Başbakanımız Binali Yıldırım’ın dediği gibi 'meralarımız şenlenecek' ve çiftçilerimiz emeğinin hakkını layıkıyla alacaktır.”