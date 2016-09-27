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Milletvekili Uzer'den Moody's tepkisi

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine tepki gösterdi.

Milletvekili Uzerden Moodys tepkisi

27 Eylül 2016 15:51

Milletvekili Uzer, sosyal medyadan yaptığı tepki açıklamasında, Moody's'in 6 Türk bankası ile İstanbul, İzmir ve Toki'nin de notunu düşürdüğünü belirterek, Moody's'in maskesinin de düşmesinin yakın olduğunu ifade etti. Uzer, açıklamasında, "Kredi notumuzu düşüren Moody's, şimdide 6 Türk bankasının,İstanbul ve İzmir ile TOKi'nin de notunu düşürmüş.Yakındır maskelerinin düşmesi. Ne yapsalar boş, Türkiye'nin büyümesini ve güvenli yatırım ülkesi olmasının önünü kesemeyecekler. Moody'sun yalan mumu yatsıya kadar yanar. Moody's yada başkası kim ne derse desin kervan yürüyor. Daha fazla üretip, daha fazla çalışarak, ihracat yaparak bunları terbiye edeceğiz" ifadelerine yer verdi. 

Serhat Demir

Etiketler: ahmet uzer


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