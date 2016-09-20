Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan olayda CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet, milletvekilinin kardeşi Emrah Kaplan tarafından bıçakla yaralanmıştı. Konuyla alakalı olarak Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci celsesi bugün görüldü. Duruşmaya Fatma Kaplan Hürriyet ve yakınları gelmezken sadece avukatlar katıldı. Davanın ikinci celsesi Emrah Kaplan’ın cezai ehliyeti olup olmadığını belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor gelmediği için yalnızca 5 dakika sürdü. Sanık Emrah Kaplan’ın avukatı Murat Genç davaya katılarak gün aldı. Rapor gelene kadar Emrah Kaplan’ın tutukluluk hali devam ederken mahkeme heyeti duruşmayı 13 Ekim’e erteledi.

Dinçer Akbir