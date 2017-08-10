Milli boksör Elif Güneri finalde

İtalya’nın Cascia kentinde devam eden şampiyonada dün ringe çıkan sporcularımızdan Busenaz Çakıroğlu, çeyrek finalde karşılaştığı Fransız rakibini baştan sona üstün götürdüğü maçın ardından yenerek yarı finale yükseldi. Temsilcimiz, önümüzdeki günlerde Bulgar rakibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Günün bir diğer maçında ise 81 kg’da ringe çıkan Avrupa Şampiyonu boksörümüz Elif Güneri, ev sahibi İtalya’nın temsilcisini yendi ve finale yükselme başarısını gösterdi. Güneri, önümüzdeki günlerde Yunanlı rakibi ile altın madalya mücadelesi verecek.