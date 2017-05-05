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Milli boksörden müthiş zafer

Polonya'da düzenlenen Feliks Stamm Uluslararası Boks Turnuvası’nda 75 kg milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, ev sahibi ülkenin Olimpiyat şampiyonu sporcusunu yenerek bir üst tura yükseldi.

Milli boksörden müthiş zafer

05 Mayıs 2017 10:04

Başkent Varşova’nın ev sahipliğindeki organizasyonda 51 kg sporcumuz Busenaz Çakıroğlu ve 75 kg boksörümüz Busenaz Sürmeneli rakiplerini yenerek bir üst tura çıktılar.

Milli boksörümüz Busenaz Çakıroğlu bu önemli organizasyonda yarın Fransız rakibi ile yarı finalde ter dökecek.
Türkiye’nin 2020 yılında Tokyo’da düzenlenecek olimpiyatlardaki en önemli madalya umutlarından olan Busenaz Sürmeneli, Polonyalı Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Ela Wolcik’i baştan sona üstün götürdüğü müsabakanın ardından yendi ve adını üst tura yazdırdı.

Busenaz Sürmeneli yarın bir başka Polonyalı boksör ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek. 

Etiketler: busenaz sürmeneli


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