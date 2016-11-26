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'Milli Buğday' üreticisine FETÖ baskısı iddiası

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, ürettiği yerli tohumlarla gündeme gelen Prof. Dr. Abdullah Çoban, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından yaptığı çalışmalar nedeniyle gözaltına alındığını iddia etti.


26 Kasım 2016 11:45

Çoban yaptığı açıklamada, "Yerli buğday tohumlarının üretimi ve önemi konusunda yaptığımız röportajın sonunda, milli duyarlılığı olan ülkemizin her bir yanından çiftçiler gelerek benden buğday tohumlarını aldılar ve Türkiye'nin her yerine milli buğday yayılmaya başladı. Fakat bu haber yayılınca dış güçlerinde dikkatini hemen çekti. Buradaki uzantıları vasıtasıyla benim bu çalışmam engellenmeye çalışıldı. Bunun için de herkesin bildiği gibi kapımda saksılarda çedene üreterek 3-5 yıldır çeşitli çalışmalar yapıyordum. Kanser ilacı, kurşun geçirmez yelek, kurşun geçirmez inşaat malzemeleri, ses ve ısı yalıtımı gibi ürünleri çedeneden elde etmekteydim. Bunu çedene yasaklı diye dış güçlerden emir alan FETÖ'cüler şikayette bulundular ve buğday tohumları haberimiz çıktıktan 1 hafta sonra 13 Temmuz'da FETÖ'cü savcı tarafından gözaltına alındım. Çedene üretiminden. Ben kendisine izah ettim. Bu çedeneleri bilim adamı olarak araştırmalar yapmak amacıyla üretiyorum. Yine de bunlara ikna olmadı ve beni bir bilim adamı değil bir kaçakçı veya bu işlerin ticaretini yapan bir kişi konumuna sokmaya çalıştı. Sonuçta konu anlaşıldı ve 15 Temmuz'da eşi ile birlikte FETÖ'den tutuklanarak cezaevine konuldular. Ama bu da yetmedi uzantılar yine devam etti. Polis beni yeniden şikayet etmiş 'Bu adam torpilli mi?' diye. Polisin de yine FETÖ'den görevden alındığını ve tutuklandığını öğrendim. Muhbirleri ise arabasıyla gelip benim ağaçlarıma çarptı bu da Allah'ın ona verdiği ceza oldu. Ama böyle önemli bir konunun Türkiye’de gündeme gelmesine sebep oldum. Türk tarımı için çok önemli olan çedene bitkisinin projesi başlamış oldu. Bu da 20 ilde çedene üretiminin serbest bırakılması oldu. Buna Kayseri'de dahildir. Buna ilave olarak da bilim adamlarına her yerde üretimi serbest bırakıldı" dedi.

"Çedeneden 3 bin çeşit malzeme üretilebilir"
Çedenenin çok faydalı bitki olduğunu söyleyen Çoban, "Bildiğiniz gibi çedene çok faydalı bir bitkidir. Bize yasaklatılmıştır fakat Amerika'da, Kanada'da gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde üretilirken, bize bilinçli olarak yasaklatıldı. Çedene'nin önemini yönetmelikte sıralamışlar. Benim mahkemedeki ifadelerimin hemen hemen aynısı. Çedene öncelikle çok az su isteyen bir bitkidir. Çedene tek başına havadan fosforu alıp toprağa verebilen tek bitkidir. Bunun dışında hiçbir bitki toprağa fosfor vermez. Bunun anlamı şudur taban gübresi atmanıza gerek yoktur. Topraklarımız fakirleştiği için birkaç yıl çedene üretimiyle toprak fosfor yönünden zenginleşmiş olur ve gübre istemez. Ayrıca, çedenenin yağı kıymetli bir yağdır ve zeytin yağıyla eşdeğerdedir. İnsan sağlığı için çok faydalıdır. Ben bu yağı biyodizel üretebildiğim gibi, yakıt olarak da dizellerde kullanabiliyorum. Benzinli araçlarda kullanarak yakıt tasaruffu sağlayabiliyorum. Kendir dediğimiz gemi halatlarının yapımında kullanılan çedenenin elyafı ipekten sonra en sağlam elyaftır. Bu elyaftan iyi bir örgüyle kurşun geçirmez yelekler elde ediyoruz. Çedeneden kağıt üretimi yapılabiliyor. En beyaz kağıt bundan üretildiği gibi, ormanlarımızın yok edilerek üretilen kağıt ise bundan kalite olarak daha düşüktür. Bunun dışında 3 bin çeşit malzeme üretilebilir. Çedene konusunda böyle bir adım devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Onlar milli bir meseleye el atmışlardır. Alınan karar çok doğru. İşi ehillerine vererek bunun ekonomiye kazandırılması gerekli" diye konuştu. 

Erhan Aksoy
 

Etiketler: Buğday üreticisi, fetö


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