Millî direnişle ilk şoku atlattık

Türkiye, son yıllarda dünyada örneği görülmemiş ekonomik saldırıların ilk şokunu, millî mücadele ve alınan tedbirlerle atlatmayı başardı. ABD, ağustos ayında Rahip Brunson olayını bahane ederek Türkiye’ye saldırmış, ardından terör örgütleri başta olmak üzere iç ve dış mihraklar düğmeye basarak krizi körüklemeye çalışmış, Türkiye’nin siyasi istikrarı ve ekonomik gücü hedef alınmış, saldırıların etkisiyle döviz kurlarında yüzde 50’ye varan yükselişler yaşanmıştı. Reel sektörde döviz borçlu şirketler sıkıntıya girmiş, çarşı, pazar, market fiyatları spekülatörlerin saldırısıyla fırlamış, enflasyon yükselmiş, vatandaşlar ekonomik ve psikolojik anlamda kıskaca alınmıştı.

HERKES KENETLENDİ

Ankara ise krizin başından itibaren yaşanan gelişmeleri olağanüstü çaba ile yönetti ve karamsarlık pompalayan saldırıları püskürtmeyi başardı. Dünya genelinde her merkeze ulaşılarak, ABD’nin tek taraflı saldırgan tutumları anlatıldı. Almanya, Fransa, Çin, Rusya, İran başta olmak üzere, birçok ülkeden Türkiye’ye destek açıklamaları geldi. Katar ise Türkiye’ye 15 milyar dolarlık yatırım paketi açıkladı. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, diğer ilgili bakanlıklar, Merkez Bankası ve BDDK’nın aldığı tedbirler, dövizdeki tansiyonu düşürdü. 7,20 ile rekor kıran dolar, geçtiğimiz haftayı 6,40 seviyesinden tamamladı. Bu süreçte bankacılık sektörü, iş dünyası ve vatandaşlar da sağduyulu davranarak, ellerindeki bütün imkânlarla millî bir duruş sergiledi ve ABD kaynaklı saldırılar, kenetlenerek savruşturuldu. Ekonomi yönetimi, bundan sonraki süreçte de tedbirleri elden bırakmayacak. Bu kapsamda Orta Vadeli Plan yakında açıklanacak ve Merkez Bankası, daha etkili silahlarını devreye alacak.

Altın hesapları 681 milyon lira geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre; Temmuz 2018 itibarıyla Türkiye’de yerleşik 89 milyon 614 bin mudi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı, Türk lirası bazında 1 trilyon 801 milyar lira oldu. Yurt içi yerleşiklerin mevduatlarının 999 milyar 497 milyon lirası TL, 769 milyar 812 milyon lirası döviz ve 31 milyar 898 milyon lirası altında bulunuyor. Haziran sonunda ise Türk lirası mevduatlar 979 milyar lira, döviz tevdiat hesapları 727 milyar lira ve altın hesapları 32,5 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. Böylece haziran ayından ağustos sonuna kadar geçen bir aylık sürede, yurt içi yerleşikler, hesaplarına 20 milyar liralık Türk lirası ve 42 milyar liralık döviz ekledi. Altın hesaplarında ise 681 milyon liralık düşüş göze çarptı.

Borsa kazandırdı, dolar kaybettirdi

Geçen hafta yatırım araçlarından tek kazandıran borsa oldu. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,6’lık kazançla, 93.274 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 92.206, en yüksek 94.656 puanı gördü. BiST 100 endeksine dâhil hisse senetleri arasında geçen hafta en çok yükselen, yüzde 22 ile Çemaş Döküm oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 14,50’lik artışla Tat Gıda, yüzde 13,60’lık yükselişle de Flap Kongre Toplantı Hiz. izledi. Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 2,28’lik azalışla 248,20 liraya geriledi. Doların satış fiyatı da yüzde 2,05’lik azalışla 6,4500 liraya geriledi.