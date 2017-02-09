Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şubat ayında öğretmen ataması olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı. Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, 20 bin öğretmen ataması için önümüzdeki hafta içinde duyuruya çıkacaklarını söyledi.

MEB Müsteşarı'ndan atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin, dün yaptığı açıklamada Şubat ayında öğretmen ataması yapılmasının mümkün olmadığını söylemişti. Tekin, kamuya verilen 60 bin kadro için bakanlıklar arasında henüz dağılım yapılmadığını belirtmişti.