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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmenlere atama müjdesi (Şubat ayında kaç öğretmen alınacak?)

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen adaylarına atama müjdesi verdi. Yılmaz "Başbakanımızın talimatıyla, 20 bin öğretmen ataması için önümüzdeki hafta içinde duyuruya çıkılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmazdan öğretmenlere atama müjdesi (Şubat ayında kaç öğretmen alınacak?)

09 Şubat 2017 15:20

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şubat ayında öğretmen ataması olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı. Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla, 20 bin öğretmen ataması için önümüzdeki hafta içinde duyuruya çıkacaklarını söyledi. 

MEB Müsteşarı'ndan atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Yusuf Tekin, dün yaptığı açıklamada Şubat ayında öğretmen ataması yapılmasının mümkün olmadığını söylemişti. Tekin, kamuya verilen 60 bin kadro için bakanlıklar arasında henüz dağılım yapılmadığını belirtmişti. 

Etiketler: Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz


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