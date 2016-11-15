Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Milli iradeye yönelik Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz darbe girişimini müteakip, bir daha böyle bir olayla milleti muhatap kılmamak için alınan tedbirler kapsamında, bu terör örgütüyle irtibatı, iltisakı ve aidiyeti tespit edilen bin 60 özel okul, 345 diğer özel öğretim kurumu, 844 özel öğrenci yurdu olmak üzere toplam 2 bin 249 kurum kapatılmıştır. Kapatılan bu özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınarak, resmi ve özel okullara nakilleri sağlanmıştır" dedi.

Bakan Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim bütçesine ilişkin konuşma yaptı. Yılmaz, hükümet programında ifade edildiği gibi bilgi tabanlı ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren özgürlükçü, üretken ve rekabetçi bir eğitim sistemi oluşturma çabalarına devam edeceklerini belirterek, "Türkiye’nin 21'inci yüzyılda önüne koyduğu hedeflere ancak eğitimle ulaşılabileceğinin farkında olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bütçeden en fazla pay eğitime ayrılmıştır. 2002 yılında 10 milyar lira kaynak ayrılmışken, 2017 yılında eğitime 122 milyar 414 milyon lira kaynak ayrıldı. Bugün itibariyle resmi ve özel toplam 5 bin 95 anaokulu, 21 bin 521 anasınıfı, 25 bin 300 ilkokul, 14 bin 421 ortaokul ve 325 yatılı bölge okulu ile temel eğitim alanında, 3 bin 277 Anadolu lisesi, 607 Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi, 65 Spor Lisesi, 79 Güzel Sanatlar Lisesi, bin 40 özel temel lise, bin 400 Anadolu İmam Hatip Lisesi ile genel ortaöğretim alanında, 2 bin 750 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 92 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve 785 çok programlı Anadolu Lisesi ile mesleki ve teknik ortaöğretim alanında eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toplam 2 bin 249 kurum kapatılmıştır"

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 2 bin 249 kurumun kapatıldığını söyleyen Bakan Yılmaz, şu ifadeleri kaydetti:

"Milli iradeye yönelik Fettullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz darbe girişimini müteakip, bir daha böyle bir olayla milleti muhatap kılmamak için alınan tedbirler kapsamında, bu terör örgütüyle irtibatı, iltisakı ve aidiyeti tespit edilen bin 60 özel okul, 345 diğer özel öğretim kurumu, 844 özel öğrenci yurdu olmak üzere toplam 2 bin 249 kurum kapatılmıştır. Kapatılan bu özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınarak, resmi ve özel okullara nakilleri sağlanmıştır."

10 Ekim tarihinde Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 18 bin 506 sözleşmeli öğretmenin atamasının yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Atanan sözleşmeli öğretmenler sözleşmeleri süresinde bulundukları bölgede çalışmaya devam edeceklerdir. Bu atamalarla birlikte atama öncesi 885 bin 357 olan öğretmen sayımız 903 bin 863’e yükselmiştir. Bu sayının yüzde 62.08’ine karşılık gelen 561 bin 135 öğretmenin ataması son 14 yılda yapılmıştır. Bu süre içinde 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken, bu sayı bugün 16’ya düşmüştür. Aynı şekilde 2002-2003 eğitim öğretim yılında ortaöğretimde 18 iken, 2015-2016 eğitim öğretim yılında bu sayı 13'e düşmüştür" şeklinde konuştu.

Yılmaz, 111'i devlet, 63'ü vakıf üniversitesi ve 7'si vakıf meslek yüksek okulu olmak üzere toplam 181 yüksek öğretim kurumu olduğunu belirterek, öğrenci sayısının 7 milyon 313 bin 403'e ulaştığını aktardı. Bakan Yılmaz, "15 Temmuz 2016 tarihinde başarısız darbe girişimi sonucunda 15 vakıf yüksek öğretim kurumu kapatılmış, bu üniversitelerde öğrenim gören 65 bin 2016 öğrenci güç ama yönetilebilir bir yaklaşımla devlet be vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmiş ve intibakları gerçekleştirilmiştir, bu konuda mağduriyet yaşanmaması için özel çaba gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk