Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Eğitim
  •  » Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: '2 bin 249 kurum kapatılmıştır'

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: '2 bin 249 kurum kapatılmıştır'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Milli iradeye yönelik Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz darbe girişimini müteakip, bir daha böyle bir olayla milleti muhatap kılmamak için alınan tedbirler kapsamında, 2 bin 249 kurum kapatılmıştır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 2 bin 249 kurum kapatılmıştır

15 Kasım 2016 13:19

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Milli iradeye yönelik Fetullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz darbe girişimini müteakip, bir daha böyle bir olayla milleti muhatap kılmamak için alınan tedbirler kapsamında, bu terör örgütüyle irtibatı, iltisakı ve aidiyeti tespit edilen bin 60 özel okul, 345 diğer özel öğretim kurumu, 844 özel öğrenci yurdu olmak üzere toplam 2 bin 249 kurum kapatılmıştır. Kapatılan bu özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınarak, resmi ve özel okullara nakilleri sağlanmıştır" dedi. 

Bakan Yılmaz, Plan ve Bütçe Komisyonunda Milli Eğitim bütçesine ilişkin konuşma yaptı. Yılmaz, hükümet programında ifade edildiği gibi bilgi tabanlı ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren özgürlükçü, üretken ve rekabetçi bir eğitim sistemi oluşturma çabalarına devam edeceklerini belirterek, "Türkiye’nin 21'inci yüzyılda önüne koyduğu hedeflere ancak eğitimle ulaşılabileceğinin farkında olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da bütçeden en fazla pay eğitime ayrılmıştır. 2002 yılında 10 milyar lira kaynak ayrılmışken, 2017 yılında eğitime 122 milyar 414 milyon lira kaynak ayrıldı. Bugün itibariyle resmi ve özel toplam 5 bin 95 anaokulu, 21 bin 521 anasınıfı, 25 bin 300 ilkokul, 14 bin 421 ortaokul ve 325 yatılı bölge okulu ile temel eğitim alanında, 3 bin 277 Anadolu lisesi, 607 Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi, 65 Spor Lisesi, 79 Güzel Sanatlar Lisesi, bin 40 özel temel lise, bin 400 Anadolu İmam Hatip Lisesi ile genel ortaöğretim alanında, 2 bin 750 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 92 Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi ve 785 çok programlı Anadolu Lisesi ile mesleki ve teknik ortaöğretim alanında eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toplam 2 bin 249 kurum kapatılmıştır"
15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 2 bin 249 kurumun kapatıldığını söyleyen Bakan Yılmaz, şu ifadeleri kaydetti:
"Milli iradeye yönelik Fettullahçı Terör Örgütü 15 Temmuz darbe girişimini müteakip, bir daha böyle bir olayla milleti muhatap kılmamak için alınan tedbirler kapsamında, bu terör örgütüyle irtibatı, iltisakı ve aidiyeti tespit edilen bin 60 özel okul, 345 diğer özel öğretim kurumu, 844 özel öğrenci yurdu olmak üzere toplam 2 bin 249 kurum kapatılmıştır. Kapatılan bu özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınarak, resmi ve özel okullara nakilleri sağlanmıştır." 

10 Ekim tarihinde Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 18 bin 506 sözleşmeli öğretmenin atamasının yapıldığını söyleyen Yılmaz, "Atanan sözleşmeli öğretmenler sözleşmeleri süresinde bulundukları bölgede çalışmaya devam edeceklerdir. Bu atamalarla birlikte atama öncesi 885 bin 357 olan öğretmen sayımız 903 bin 863’e yükselmiştir. Bu sayının yüzde 62.08’ine karşılık gelen 561 bin 135 öğretmenin ataması son 14 yılda yapılmıştır. Bu süre içinde 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28 iken, bu sayı bugün 16’ya düşmüştür. Aynı şekilde 2002-2003 eğitim öğretim yılında ortaöğretimde 18 iken, 2015-2016 eğitim öğretim yılında bu sayı 13'e düşmüştür" şeklinde konuştu.

Yılmaz, 111'i devlet, 63'ü vakıf üniversitesi ve 7'si vakıf meslek yüksek okulu olmak üzere toplam 181 yüksek öğretim kurumu olduğunu belirterek, öğrenci sayısının 7 milyon 313 bin 403'e ulaştığını aktardı. Bakan Yılmaz, "15 Temmuz 2016 tarihinde başarısız darbe girişimi sonucunda 15 vakıf yüksek öğretim kurumu kapatılmış, bu üniversitelerde öğrenim gören 65 bin 2016 öğrenci güç ama yönetilebilir bir yaklaşımla devlet be vakıf yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmiş ve intibakları gerçekleştirilmiştir, bu konuda mağduriyet yaşanmaması için özel çaba gösterilmiştir" ifadelerini kullandı. 

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: İsmet Yılmaz


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EĞİTİM VİDEO GALERİ
EĞİTİM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!