Bakan İsmet Yılmaz, açılış ve ziyaretlerin ardından Sıcak Çermik Kaplıcaları'na geçerek Sivas Valiliği tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı. Kaplıcadaki bir otelde düzenlenen toplantıya Yılmaz'ın yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, Ak Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, Habip Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve bazı il protokol üyeleri ile muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Yılmaz, eğitimde ve diğer alanlarda Sivas'a yapılan yatırımları anlattı. Türkiye'de çok şey değiştiğini belirten Yılmaz, "Eskiden vali gelmezdi, gitmezdi. Valiyle görüşebilmek mümkün değildi. Eskiden valinin şoförünü tanımış olmak, vatandaş için bir imtiyazdı. Şimdi Allah'a hamdolsun çok şey değişti. Vali milletinin hizmetinde, milletvekili milletinin hizmetinde, bakanı, başbakanı, cumhurbaşkanı milletinin hizmetinde. Hep söyledik, söylüyoruz. Biz bu zamana kadar milletten büyük bir güç görmedik. Milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını 15 Temmuz'da da gördüler" dedi.

"Milletin bir araya geleceğini düşünmediler"

Muhtarların bu milletin bir parçası olduğunu belirterek 15 Temmuz'da 2 muhtarın şehit olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu: "15 Temmuz şehitlerimizin sayısı 248 ve 15 Temmuz gazilerimizin sayısı 2 bin 193. Bu millet her birisine bir vatan, bir devlet borçludur. Eğer 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı, herhalde Türkiye'yi tek parça halinde bulmak mümkün değildi. Bazıları, 'Terör olayıdır, darbedir, daha da önemli işgal olayıdır' diyor. Çünkü milleti birbirine düşürdükten sonra, bu milleti tek parça halinde tutabilmek mümkün değildi. İşte dört bir taraf ateş çemberi. Çevrede bekleyen şer güçler ve şer güçlerin maşaları herhalde Türkiye'yi tek parça halinde bırakmazdı. Allah'a hamdolsun bu harekete girişenler yanıldılar. Neden yanıldılar? Sandılar ki; millet bir araya gelmez. İşte farklı fikirlerimiz olabilir kardeşlerimizle. Sanki böyle bir eylem yapınca düşündüler ki; bir kısmı onların yanında olursa, geri kalan kısmı da kendilerinin yanında olacak zannettiler. Fakat millet öyle olmadığını gösterdi. Dolayısıyla bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece inşallah Türkiye'nin 21'inci yüzyılı tarihimizin şanlı günlerinden çok daha parlak olacaktır. Bundan hiç şüphemiz yok."

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve diğer protokol üyeleri tarafından muhtarlara katılım belgesi verildi. Bakan Yılmaz, toplantının basına kapalı bölümünde muhtarları dinledikten sonra özel uçakla Ankara'ya gitti.

Uğur Yiğit