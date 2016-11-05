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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 'Sözleşmeli öğretmenleri 5 yılın sonunda kadroya alacağız'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, son atanan 20 bin sözleşmeli öğretmenle ilgili olarak, “Bunlarla birer yıl sözleşme yaptık. Eğer performanslarından memnunsak bu sözleşmeyi 4 yıla kadar uzatacağız. Eğer 4 yılın sonunda da memnunsak inşallah bunları kadroya alacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Sözleşmeli öğretmenleri 5 yılın sonunda kadroya alacağız

05 Kasım 2016 15:32

Bakan Yılmaz, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde AK Parti Sivas İl Başkanlığı Kasım ayı Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Yılmaz, yaptığı konuşmada 15 Temmuz sonrası süreçte kamu kurum ve kuruluşlarındaki tasfiyelere değindi. Tasfiyelerden dolayı sözleşmeli öğretmen alımı başlattıklarını dile getiren Bakan Yılmaz, "Bilin ki evlatlarınızı teslim edeceğiniz, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek öğretmenlerin mutlaka sözleşmeli ve mülakatla yapılan bir sınavdan geçmesi gerekir" dedi.

Bakan Yılmaz, öğretmenlerin bir yıldan sonra değil bir yıl başlamadan sözlü mülakata alınması şartını getirdiklerini dile getirerek, "İstiyoruz ki evlatlarımızı teslim edeceğimiz öğretmenlerimizin hiçbir terör örgütüyle bir bağı olmasın. Ve anladığını anlatabiliyor mu, kendine özgüveni var mı? Ülkenin değerleriyle donanmış mı? Ve evrensel değerlere açık mı? Ve gerçekten 30 bine yakın kamu görevlisi sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişiği kesildi ve 20 bine yakını da açıkta. Çok kısa bir süre içerisinde 20 bin öğretmen atama izni aldık. 20 bin atamaya 50 puan ve üstü alanların başvurmasını talep ettik. Öğretmenlerimiz görev yerlerine başladılar ve bunların da yaklaşık yüzde 91'i en çok öğretmen açığımızın bulunduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da istihdam edildi. Bunlarla birer yıl sözleşme yaptık. Eğer performanslarından memnunsak bu sözleşmeyi 4 yıla kadar uzatacağız. Eğer 4 yılın sonunda da memnunsak inşallah bunları kadroya alacağız" ifadelerini kullandı.

"150 bin Suriyeli öğrenciye eğitim veriyoruz"
Kendi öğrencileri dışında Suriyeli öğrencilere de eğitim verildiğini aktaran Yılmaz, "Suriyelilere de kendi evlatlarımıza hangi eğitimi vermek istiyorsak onlara da o eğitimi vermek için gayret göstereceğiz. Geçen yıl yaklaşık 900 bine yakın Suriyeli öğrenci vardı. Bunların 330 bine yakınına biz eğitim veriyoruz. Kimilerine kendi okullarımızda 50 bin civarı, kimilerine onların geçici kamplarında eğitim veriyoruz. Bu dönem de 150 bin civarı Suriyeli öğrenciye kendi eğitim kurumlarımızda, kendi öğrencilerimizle hangi müfredatta eğitim veriyorsak onlara da veriyoruz. 300 bin Suriyeliye de kamplarda eğitim veriyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah 900 bin Suriyeli öğrencinin tamamına eğitim vermek istiyoruz" dedi.
Toplantıya AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, İl Başkanı Ziya Şahin ve partililer katıldı.
 

Uğur Yiğit
 


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